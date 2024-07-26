نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق سعودي يستهدف ضم قناص برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف متخصص سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، تفاصيل اهتمام نادي الهلال السعودي في التعاقد مع لاعب برشلونة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رومانو: الهلال السعودي تواصل مع برشلونة لضم روكي

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "نادي الهلال السعودي تواصل مع برشلونة، بهدف التوقيع مع المهاجم البرازيلي، فيتور روكي، هذا الصيف".

وأضاف رومانو: "يتعين على فيتور روكي ووكيله أن يقررا ما يريدا فعله لأن برشلونة قد يكون منفتحًا على بيع روكي، حسب ما جاء في الصحف السعودية".

ومن المتوقع أن يرحل المهاجم البرازيلي فيتور روكي عن برشلونة، وذلك في حال وصول عرض مادي مناسب، بسبب قلة مشاركة اللاعب منذ انضمامه لصفوف برشلونة والتي كانت في موسم انتقالات يناير الماضية.

وشارك روكي بقميص الفريق الكتالوني، في 16 مباراة منذ انضمامه بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين طوال الموسم.

