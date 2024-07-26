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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرازيلي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، روجيرو ميكالي، أن التعادل مع منتخب الدومنيكان في بداية المشوار الأولمبي لا يعني الخروج من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس.

ميكالي: لم نفقد أمل التأهل في الأولمبياد

وقال ميكالي في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، الخميس: "حقًا صادفنا سوء حظ كبير في مباراة الدومينيكان رغم أننا لم نقدم أداءنا المعهود، ولكن أنا أثق في اللاعبين لأنهم لا يزال يمتلكون الأفضل من ذلك بكثير، وربما تأثروا سلبيًا بالأجواء المضغوطة، لكنهم في الوقت نفسه لديهم من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة".

وأضاف: "المنافسة لا تزال في الملعب، ومثل هذه المناسبات الكبرى تتسم بحمي البداية ".

وأوضح: "الدومينيكان ليس منافسًا سهلًا كما يردد البعض، فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، ولاعبونا غاب عنهم التوفيق في أكثر من 4 فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا".

وأشار ميكالي إلى أن اللاعبين سيقاتلون من أجل الدفاع عن أحلام الفريق في المنافسات، وقال: "لا يزال أمامنا جولتان ونحن لم نخسر الجولة الأولى، وأطالب جماهير مصر باستمرار الدعم والتشجيع، القادم سيكون أفضل".

وسيواجه المنتخب المصري في الجولة المقبلة منتخب أوزبكستان، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة، التي تضم كذلك منتخبي إسبانيا والدومينكان.

