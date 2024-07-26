نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يفاجئ محمد شحاتة بقرار ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن الزمالك مطالب بتسديد 100 مليون جنيه في المرحلة المقبلة قيمة مستحقات اللاعبين وبعض الديون الآخرى، موضحا أن إدارة النادي ستصرف دفعة للاعبين يوم الأحد المقبل. ويرغب مسئولو الزمالك في سداد قيمة المبلغ قبل نهاية الموسم الجاري.

عاجل.. الزمالك يفاجئ محمد شحاتة بقرار ناري

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك قرر تعديل عقد محمد شحاتة لاعب الفريق لـ 6 مليون جنيه في الموسم الواحد".

وأضاف: "جوميز أوصى إدارة نادي الزمالك برفض رحيل زياد كمال في الصيف الجاري.. جوميز شدد على قناعته بقدرات وإمكانيات اللاعب ورفض رحيله عن الفريق.".

