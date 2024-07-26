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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه يؤيد خطوة احتراف محمد عبدالمنعم في ايطاليا حال وصول عرض رسمي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا بأنها ستكون خطوة جيدة للاعب الشاب، بعدما تألق بشكل واضح مع الأهلي في الفترة الماضية.

نجم الأهلي السابق: أتمنى احتراف هذا اللاعب في ايطاليا

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب في صرف مستحقات اللاعبين أمر جيد رغم الظروف الحالية".

وأضاف: "المنتخب الأوليمبي يمتلك لاعبين مميزين، ومن الممكن الدفع ببعض العناصر المميزة مثل مصطفى سعد ميسي الذي كان من الممكن ان يشارك فى المباراة الماضية".

وأتم: "الأهلي يفوز على المصري 3-1، وبيراميدز يتعادل 2-2 مع الزمالك".

