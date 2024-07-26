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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز النادي الأهلي على المصري البورسعيدي سيكون طبيعيًا في المراحل الحاسمة، رغم صعوبة اللقاء، مشيرًا إلى أن بيراميدز كان جيدًا في مواجهتي المارد الأحمر، ولو حقق الزمالك الفوز غدًا عليه، فأن الدوري سيكون محسوم بصفة نهائية للأهلي.

نجم الأهلي السابق: يورشيتش لم يعتاد على الضغوط مع بيراميدز.. والحكام المصريين مظلومين

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي لديه مباريات قوية في بطولة الدوري، وبالنسبة للزمالك لو لعب بتشكيلة قوية سيحقق نتيجة جيدة لكنه يعاني من الغيابات في ظل غياب حمزة المثلوثي وهو ما يؤثر دفاعيًا على الفريق الأبيض".

وأضاف: "علي ماهر لديه ميزة اللعب بشكل قوي أمام الفرق الكبيرة، رغم أن الحالة الفنية لـ المصري ليست جيدة، لكنه يلعب بشكل حماسي بصفة دائمة أمام الاهلي، ويستغل طاقات لاعبيه من أجل الظهور بشكل جيد.. ولكن الفريق الأحمر دائمًا يكون في قمة التركيز عند خط النهاية لأي بطولة، وأي عنصر يكون جاهز للعب من أجل تحقيق المكسب، واستفاد كثيرًا مما حدث مسبقا في وقت موسيماني الذي اعتمد على 14 لاعبا ودمر باقي الفريق".

وتابع: "منافسة الزمالك مع الأهلي مختلفة تمامًا، وجوزيه جوميز المدير الفني للزمالك يسير في طريق جيد بالاعتماد على الناشئين وصناعة البديل، ولو استمر بشكل صحيح سيصنع جيل جيد، بينما مواجهة الزمالك امام بيراميدز ستكون صعبة، ويورشيتش لم يدخل في صراعات قوية مع أندية جماهيرية إلا مع الأهلي، وغدًا مع الزمالك".

وواصل: "مواجهة الزمالك أمام بيراميدز ستظهر مدى قوة الفريقين، خصوصا فريق بيراميدز الذي خسر مواجهتين قويتين أمام الأهلي، وغدا المباراة اختبار لقدرات يورشيتش، على الجانب الآخر جوميز لا بد من استمراره بعدما حقق الكونفدرالية، وأي مدرب اجنبي يحتاج موسمين على الأقل للعمل بشكل جيد، ولا بد من مساعدته اداريا وجماهيريا".

وأكمل: "يورشيتش ليس معتادًا على الأجواء الجماهيرية، وبيراميدز لعب في ظروف عصيبة هم من صنعوها، ولم يدفع بـ الشيبي في المباراة الأولى في ظل الأزمة مع حسين الشحات، ولكن شعرت أن اللاعبين هم من يلعبون دون تدخله، وفي المباريات التي فاز بها لم يكن هناك ضغطًا عليه مطلقًا، والزمالك عليه أن يلعب بشكل دفاعي جيد في ظل الغيابات".

وختم: "الحكام المصريين مظلومين، هناك أخطاء عديدة تمر بشكل طبيعي في الدوري الانجليزي وباقي الدوريات، وهناك فرق يتم ذبحها ولا أحد يصنع أزمات مثلما يحدث، لو كان هناك حكم مصري لإدارة تلك المباراة كان سيكون أمرًا صعبا للغاية عليهم.. والطبيعي أن يتواجد اجانب في مواجهات الأهلي الصعبة حاليا في ظل كثرة الاخطاء خلال الموسم الحالي، ولإنهاء اللغط الدائر الحالي، وابتعاد الحكام المصريين عن المباريات الصعبة حاليا للأهلي وبيراميدز في صالحهم".

