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أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني هانزي فليك، اليوم ، في تقديمه كمدرب جديد لبرشلونة، أن أحد أهدافه الرئيسية مع الفريق سيكون "رفع لاعبي لا ماسيا (أكاديمية الناشئين) إلى مستوى أعلى".

فليك يستهدف لاعبي "لا ماسيا" في برشلونة

وصرح: "في هذا النادي يقومون بعمل رائع مع الشباب، لقد تمكنت من رؤية كيف يلعبون، وكيف يعملون بجد.. في الملعب يعرفون بالضبط المركز الذي يجب عليهم أن يتمركزوا فيه، وعندما يلمسون الكرة، يعرفون جيدًا ما يجب عليهم فعله بها".

وأوضح مدرب برشلونة الجديد أن العديد من هؤلاء الشباب سيكون لهم مكان في الفريق الأول، "لكن لا يزال يتعين عليهم التحسن للوصول إلى أعلى مستوى"، مؤكدًا أن مهمته كمدرب ستكون "جعلهم يتطورون".



وقال فليك، الذي أعلن أنه سيصطحب 30 أو 31 لاعبًا إلى جولة الولايات المتحدة التحضيرية قبل الموسم الجديد "هناك العديد من اللاعبين المثيرين للإعجاب سنراهم في الأيام المقبلة، لأننا نريد رؤيتهم جميعًا وجعلهم يتحسنون".

وحضر المؤتمر رئيس النادي جوان لابورتا وأكثر من 100 صحافي وذلك قبل أيام من خوض 3 مباريات ودية ضد مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان.

ولن يلحق النجم الصاعد لامين يامال برحلة الإعداد في الولايات المتحدة، حيث لا يزال في إجازة بعد فوزه ببطولة "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا.

وقل فليك: "إنه يقوم بعمل مذهل. لقد تحسن كثيرًا منذ العام الماضي، وشيئًا فشيئًا، يتطور. لقد كان أداؤه في كأس أوروبا مثيرًا للإعجاب، وهو يسير على طريق رائع للنمو، لكن هناك لاعبون رائعون".

كذلك لن يسافر المهاجم أنسو فاتي، بعد انتهاء إعارته إلى برايتون الإنجليزي، نظرا لإصابته في باطن قدمه اليمنى خلال فترة ما قبل الموسم.

وقال فليك إن إصابة فاتي تمثل انتكاسة بالنسبة له: "لقد قدم أنسو أيامًا أولية رائعة من التدريب، وكان يستعيد لياقته ومن المؤسف عدم وجوده في جولة الولايات المتحدة".

كما يغيب لفترة طويلة المدافع رونالد أراوخو، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر تقريبًا بعد خضوعه لعملية جراحية لإصابة في أوتار الركبة في اليسرى تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب أوروغواي في بطولة "كوبا أمريكا" الأخيرة في الولايات المتحدة.

ولم يتطرق إلى احتمال التعاقد مع نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، موضحًا أنه "لاعب موجود حاليًا في فريق آخر".

فيما يتعلق بأسلوبه، أكد فليك أنه يريد أن يكون فريقه "نشطًا بالكرة وبدونها" وأن يأخذ زمام المبادرة دائمًا: "ليكون قادرًا على تحديد وتيرة المباراة وما يريدون القيام به في جميع الأوقات".

وبالإضافة إلى "اللعب بطريقة 4-3-3 أو 4-2-3-1"، فإن الهدف هو "جعل الجمهور يستمتع بكرة قدم جميلة".

وبعد شهرين من توقيعه لبرشلونة و"تحقيق الحلم" الذي راوده منذ تدريب هوفنهايم، اعترف هانزي فليك أنه على الرغم من أنه كان يعلم بالفعل أنه قادم "إلى أحد أكبر الأندية في العالم"، إلا أنه فوجئ "بالشغف" الموجود في برشلونة في جميع المجالات.

وأكد أنه جاء "لمحاولة القتال من أجل جميع الألقاب" وقال: "لا أشعر بالضغط تجاه تدريب برشلونة، فهذا جزء من وظيفتي، أنا مستعد".