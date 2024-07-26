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عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على نجم بيراميدز بتصريحات نارية

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم سيد عبدالحفيظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي رابطة الأندية لعدم صدور أي قرار ضد مروان حمدي رغم الفيديو المنشور له وهو يسئ لجماهير الأهلي.

سيد عبد الحفيظ: مروان حمدي هيلعب عادي قدام الزمالك؟!

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "هو مروان حمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي كده بعد قرارات رابطة الأندية هيلعب ماتش الزمالك عادي؟".

وتابع: "أنا مش هخش في النوايا وايه الأسباب اللي أدت لكدة وأنه يغلط ويشتم جماهيرنا والنادي ويلعب ماتش الزمالك عادي وكأنه محصلش حاجه".

واختتم حديثه: "لكن مينفعش لاعب يكون ليه فيديو شاتم فيها جمهور الأهلي بالالفاظ دي وميحصلش عليه أي قرار وتلاقيه بيلعب في ماتش الزمالك عادي جدا!".
 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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