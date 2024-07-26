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أحمد جودة - القاهرة - علق أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق، على أحداث مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، مشيرًا إلى السبب وراء ماحدث أثناء اللقاء.

"أنا لو مكان الشيبي مكنتش هطلع الشحات من الملعب".. أمير عزمي يُشن هجومه على لاعب الأهلي

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج الهدف الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: " السبب في الأزمة الناشبة بين الشحات والشيبي، هو ضعف اللوائح والعقوبات في الدوري المصري، وخاصة القرارات التي أُصدرت بعد المباراة في الموسم الماضي".

وتابع: "الشيبي تدخل على حسين الشحات بشكل كبير وكل حاجة في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن الشيبي بني أدم".

واختتم: "اليوم عندما تنضرب بالقلم وتُسب بأمك بشكل مستفز، الشيبي معذور لم يستطيع أن يأخذ حقه، أنا لو مكانه واتحاد الكرة مجبليش حقي مكنتش هطلع الشحات من الملعب، لا تقول لي رياضة ولا روح رياضية".

