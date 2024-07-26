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أحمد جودة - القاهرة - هاجم سيد عبدالحفيظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي رابطة الأندية لعدم صدور أي قرار ضد الذين تجاوزوا وعقوبات عليهم سواء من المارد الأحمر أو بيراميدز.

سيد عبد الحفيظ: أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز كارثية

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز سيئة جدا والأفظع والأسوء منها عدم صدور أي قرار وعقوبات ضد المسيئين والتجاوزات".

وتابع: "محمد الشيبي اللي عمله بعد الطرد أفظع من اللي حصل قبل الطرد وطلع اللي جواه في الكرة دي وهذا شئ كارثي وحسين لو كان مثبت رجله كان خلص وبطل كورة".

واختتم حديثه: "حسين الشحات تلقائيا شال رجله ليس خوف من الشيبي ولكن كان لعب الكرة وانتهى وبعدها هو عايز ايه وبيتخانق مع مين والرد في الملعب أفضل ولكن هذا ما حدث ويوجد قوانين ولوائح تحكم المستطيل الأخضر".

