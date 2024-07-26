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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير ألمانية عن حسم نادي شباب الأهلي الأماراتي صفقة أنتقال المهاجم الدولي الإيراني سردار أزمون لاعب بايرليفركوزن في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شباب الأهلي الإماراتي يعزز صفوفه بمهاجم باير ليفركوزن

وأضافت أن الأتفاق تم بين الناديين علي انتقال سردار أزمون إلي صفوف شباب الأهلي مع بداية الموسم الجديد بمقابل 5 مليون يورو.

وأكدت التقارير أن إدارة الفريق الأماراتي تواصلت لاتفاق مع المهاجم الإيراني علي كافة الأمور المالية والتعاقدية، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي يوم الأثنين القادم في دبي

شباب الأهلي يتعاقد مع الإيراني سردار أزمون

وانضم أزمون إلي صفوف باير ليفركوزن عام 2022 قادمًا من زينيت سانت بطرسبرج الروسي بمقابل 2.5 مليون يورو.

وشارك اللاعب الإيراني مع الفريق الألماني الموسم الماضي، في 29 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.