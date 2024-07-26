مجموعة مصر.. موعد مباراة إسبانيا والدومينيكان في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الاسباني، لإستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، وخوض مباراته القادمة، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

موعد مباراة منتخب اسبانيا القادمة

وفاز منتخب إسبانيا يوم الأربعاء الماضي، على نظيره أوزبكستان بهدفين مقابل هدف، وبهذه النتيجة حصل المنتخب الاسباني على ال 3 نقاط في مجموعة منتخب مصر الأولمبي.

موعد مباراة منتخب اسبانيا ضد أوزبكستان

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثالثة برفقة كلا من: "مصر، أوزبكستان والدومينيكان".

وبهذه النتيجة يتأهل المتصدر والوصيف فقط من كل إلى الدور ربع النهائي.

وبهذه النتيجة، يلعب منتخب إسبانيا ضد نظيره جمهورية الدومينيكان، يوم السبت القادم، في تمام الساعة الرابعة عصرا.

ترتيب مجموعة مصر في أولمبياد باريس 2024

1/ منتخب إسبانيا 3 نقاط.

2/ منتخب مصر نقطة.

3/ منتخب جمهورية الدومينيكان نقطة.

4/ منتخب أوزبكستان دون نقاط.

وفي ذات السياق، تنطلق مباراة مصر القادمة، بعد التعادل السلبي أمام الدومينيكان بمواجهة نظيره أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024، حيث تقام غدا السبت الموافق 27 يوليو 2024، ويحتضن اللقاء ملعب لا بوجوار.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

وتنقل مواجهة مباريات أولمبياد 2024 عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وأوزبكستان على شاشتها.

معلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان

وتذاع مباراة مصر ضد أوزبكستان، في أولمبياد باريس 2024، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD.