نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على رجل في فرنسا بتهمة التخطيط لأعمال عنف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتجزت الشرطة الفرنسية رجلًا للاشتباه في الإرهاب قبل يوم من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، حسبما ذكر مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس.

كان الشاب (18 عامًا) على تواصل مع رجل آخر تم احتجازه بالفعل أمس الأول الثلاثاء، وذكر مكتب الادعاء أنه يشتبه أن الرجلين يخططان لتنفيذ "أعمال عنف".





وبحسب تقارير إعلامية محلية كانا يخططان لتنفيذ هجوم أثناء الألعاب الأولمبية، إلا أن مكتب المدعي العام لم يعلق على هذه التقارير.، وما زالت السلطات تحقق في مدى تقدم الخطط.