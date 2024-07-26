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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حسم نيكو ويليامز لاعب أتليتك بيلباو لقراره بشأن الانضمام لنادي برشلونة هذا الصيف.

نيكو ويليامز يحسم قراره بشأن الانضمام لبرشلونة

حيث تسعى إدارة البلوجرانا لتدعيم صفوف الفريق بالعديد من الصفقات المميزة ومن ضمنهم لاعب أتليتك بيلباو.

وكان ويليامز قد قدم موسمًا رائعًا مع أتليتك بيلباو خلال العام الماضي، قبل أن يختتم الموسم بأداء رائع مع منتخب إسبانيا ببطولة اليورو.

ساعات حاسمة في مصير اللاعب

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن الساعات القادمة ستكون حاسمة في مصير اللاعب سواء بالبقاء في بيلباو أو الانتقال إلى برشلونة.

وأكدت المصادر الصحفية، أن محادثات برشلونة مع وكيل اللاعب كانت إيجابية لكنها لم تكن حاسمة بشكل كامل.

وأتمت المصادر الصحفية بالتأكيد على أن برشلونة على استعداد لدفع الشرط الجزائي الخاص باللاعب بشكل فوري.