نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. مانشستر سيتي يحدد بديل كيفين دي بروين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن قيام مانشستر سيتي الإنجليزي، بتحديد بديل الدولي البلجيكي كيفين دي بروين.

يبلغ دي بروين حاليًا 33 عامًا وتقترب مسيرة اللاعب من النهاية في عالم الساحرة المستديرة.

وكان البلجيكي قد انضم إلى السيتي قادمًا من نادي فولفسبورج الألماني وذلك في عام 2015.

وقدم اللاعب مستويات رائعة مع الفريق منذ انضمامه، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بالعديد من البطولات على مختلف الأصعدة.

بديل كيفين دي بروين

وكشف الصحفي كريستيان فالك، عن سعي مانشستر سيتي لضم جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ ليكون بديلًا للبلجيكي دي بروين.

وكان موسيالا قد ظهر بأداء رائع خلال الموسم المنصرم مع ناديه الألماني في مختلف البطولات.

ووفقًا لفالك، فإن إدارة السيتي تسعى لضمان وجود بديل دي بروين في الفريق قبل رحيل اللاعب.