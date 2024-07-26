نجم يوفنتوس مطلوب في توتنهام

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي توتنهام الإنجليزي يطمح في التعاقد مع فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

كييزا يقترب من توتنهام

أكدت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن توتنهام أجرى اتصالات مع يوفنتوس من أجل بحث إمكانية التعاقد مع كييزا وأنهم على استعداد لدفع نحو 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كييزا سيكون منفتحا على فكرة الإنضمام إلى توتنهام واللعب في الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.