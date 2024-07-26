نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مرتضى منصور يرد بكلمات نارية على أنباء توليه رئاسة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بحسم على ما يتردد حول اقترابه من تولي رئاسة بيراميدز في المرحلة المقبلة.

مرتضى منصور ينفي شائعات توليه رئاسة بيراميدز

كتب مرتضى منصور عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك: "رسالة لمروجي الشائعات بإنني سأتولي رئاسة نادي بيراميدز عيب اتلموا لو عرض عليا رئاسة نادي ريال مدريد أو برشلونة سأرفض دون تفكير مع احترامي لنادي بيراميدز ومالكه رئاسة نادي الزمالك الذي تشرفت برئاسته علي مدار عشرين عامًا شرف لا يضاهيه أي شرف".

وأضاف: "لذلك لو عرض عليا أن أكون رئيسًا لأمريكا أو الرئيس السابق لنادي الزمالك سأظل احتفظ بهذا اللقب حتي لو سابق طوال عمري".

وأكمل: "كفى هري واشاعات كاذبة لا وجود لها الا في خيال المرضي ومن يطلقها".

وأتم: "ويا أيها الفشلة دلاديل عباس انتظروا المفاجآت قادمة".