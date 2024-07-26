نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "تغييران".. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي، والتي ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام المصري

شهد تشكيل الأهلي، أمام المصري تغييرين عن لقاء بيراميدز الأخير، بتواجد محمد هاني بدلًا من خالد عبدالفتاح، وظهور كريم فؤاد في وسط الملعب على حساب مروان عطية.

جاء تشكيل فريق الأهلي لمباراة اليوم ضد المصري، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - إمام عاشور

الهجوم: رضا سليم - وسام أبو علي - حسين الشحات

أما بدلاء الأهلي في مباراة اليوم، هم:-

مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - بيرسي تاو - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله - أحمد عابدين.