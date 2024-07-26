نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب مغادرة أليو ديانج الأهلي قبل مواجهة المصري بساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر فريقه في الإسكندرية قبل مواجهة اليوم أمام المصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة دوري نايل.

ديانج يغادر معسكر الأهلي

من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة التاسعة، مساء اليوم، الجمعة على استاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت مغادرة أليو ديانج لمعسكر الأهلي قبل انطلاق مواجهة الأهلي أمام المصري اليوم تمهيدًا للسفر إلى السعودية للانضمام لناديه الجديد الخلود السعودي.

وقرر النادي الأهلي إعارة نجم الفريق ديانج لنادي الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومن جانبه قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق باستدعاء المدافع الشاب أحمد عابدين ليخوض المباراة أمام المصري بدلا منه.

وجاء تشكيل الأهلي أمام المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد

الوسط: أكرم توفيق - كريم نيدفيد - إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي.

بدلاء الأهلي:-

مصطفى شوبير - عمر كمال - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - بيرسي تاو - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - محمد عبد الله - أحمد عابدين.