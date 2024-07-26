حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم الجمعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة

حرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك اختتم تدريباته أمس على ملعب النادي، قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادًا لخوض مباراة بيراميدز.