نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بالجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة الأهلي

ضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، سمير فكري، عمرو موسى، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، حسن علي، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، الثلاثي الناشئ أحمد فؤاد وأحمد شرف، حسام حسن.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الأهلي

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز بالجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الممتاز.