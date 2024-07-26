نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يحسم مستقبل فوفانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على موافقة إدارة النصر السعودي برئاسة إبراهيم المهيدب على طلب إدارة الاتفاق بشأن التعاقد مع سيكو فوفانا في فترة الانتقالات الصيفية.



وأفاد موقع الميدان الرياضي بأن إدارة الاتفاق ترغب في الحصول على خدمات فوفانا خلال فترة الميركاتو الصيفي من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بعدما حصلت على خدماته في يناير الماضي على سبيل الإعارة.



وأكد الموقع السعودي أن إدارة النصر وافقت على انضمام فوفانا إلى الاتفاق في الموسم المُقبل على سبيل الإعارة وليس انتقال بشكل نهائي.



وأوضح الموقع السعودي أن الاتفاق يرغب في التعاقد مع فوفانا بناء على طلب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للفريق بعدما شارك فوفانا مع الاتفاق في الموسم الماضي في 14 مباراة، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما لزملائه.



وأشار الموقع السعودي إلى أن الإيفواري فوفانا البالغ من العمر 29 عامًا انضم إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 3 مواسم قبل أن يتم إعارته بسبب خروجه من حسابات المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.