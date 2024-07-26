نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ماسكيرانو يتهكم على حادثة مباراة المغرب ويعلق على مواجهة الأرجنتين والعراق القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، أن ما حدث يوم الأربعاء الماضي في مباراتهم ضد المغرب يُعد سابقة خطيرة للغاية. يستعد منتخب الأرجنتين لخوض مباراته الثانية في دور مجموعات أولمبياد باريس 2024 ضد منتخب العراق مساء السبت.

أحداث مباراة الأرجنتين والمغرب

خسر منتخب الأرجنتين، بقيادة ماسكيرانو، أمام المغرب بنتيجة 2-1. وقد شهدت المباراة أحداثًا غير مسبوقة حيث تمكنت الأرجنتين من تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة. لكن الجماهير المغربية اقتحمت أرض الملعب مما أدى إلى إيقاف المباراة مؤقتًا لمدة قاربت الساعتين.

بعد استئناف المباراة، لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو (VAR) التي ألغت هدف الأرجنتين الثاني، مما أثار جدلًا واسعًا. وصف ماسكيرانو ما حدث بـ "السيرك".

تصريحات ماسكيرانو

في تصريحاته الصحفية اليوم، قال ماسكيرانو: "يتعين علينا التركيز على الجانب الرياضي، على ما يحدث في ملعب كرة القدم، هذا ما نعرف كيف نقوم به". وأضاف: "غدًا لدينا سبب لتقديم كل ما لدينا. ما حدث يمكن أن يكون قوة دافعة، ليس لدينا ما نملك فعله تجاه ما حدث، اللاعبون في حالة جيدة، نحن مقتنعون بالمكان الذي يجب أن نذهب إليه وكيف يجب أن نذهب".

تعليقات حول تقنية الفيديو

أعرب ماسكيرانو عن استيائه من استخدام تقنية الفيديو في تلك المباراة، قائلًا: "ما حدث في ذلك اليوم كان سخيفًا. ذهب الحكم للتحقق من تقنية الفيديو عندما كان هناك تسلل، ولم يكن مضطرًا للذهاب والتحقق من ذلك لأنه لم يكن تفسيريًا، كان يجب أن يكون الأمر نابعًا من المسؤولين بالأعلى".

اختتم ماسكيرانو حديثه بالقول: "لقد وقعت سابقة خطيرة للغاية، الآن يمكن لفريق في مسابقة دولية غزو الملعب وسيتم استئناف المباراة بعد ساعة أو ساعتين. إنها سابقة لا تغيرنا على الإطلاق، لكنها ستكون موجودة".

مواعيد المباريات القادمة

يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب العراق في مباراته القادمة في أولمبياد باريس 2024، ويأمل ماسكيرانو وفريقه في تحقيق الفوز لتعويض ما حدث في المباراة السابقة.