روما يقترب من ضم نجم يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على توصل روما الإيطالي لاتفاق نهائي بشأن التعاقد مع الأرجنتيني ماتياس سولي نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الميركاتو الصيفي.

روما يقترب من ماتياس سولي

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن روما توصل لاتفاق شفهي مع يوفنتوس حول التعاقد مع سولي مقابل 26 مليون يورو بالإضافة إلى 4 مليون يورو كإضافات.

وأوضح فابريزيو رومانو أن يوفنتوس سوف يحصل على 10% من قيمة بيع ماتياس سولي إذا قرر روما بيعه في المستقبل.

وأفاد فابريزو رومانو بأن ماتياس سولي سوف يوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع روما ذئاب نادي العاصمة الإيطالية.

وألمح فابريزيو رومانو أن دانييلي دي روسي المدير الفني لروما يرغب في التعاقد مع سولي.

ولفت فابريزيو رومانو أن سولي كان قد أمضى الموسم الماضي في صفوف فروزينوني الإيطالي على سبيل الإعارة قادمًا من يوفنتوس ويمتد عقده مع السيدة العجوز حتى صيف عام 2026.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن سولي البالغ من العمر 21 عامًا كان قد شارك في 39 مباراة مع فروزينوني في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدف وصنع 3 أهداف آخرين.