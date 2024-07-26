نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لجنة الحكام يتابع مباراة الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد رئيس لجنة الحكام بيريرا والحكم إبراهيم نور الدين في ستاد القاهرة الدولي، خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، المقيمة حاليا ضمن منافسات المؤجلات، في الدوري المصري الممتاز.

وقد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة بيراميدز، المقامة حاليا في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.