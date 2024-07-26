نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فضيحة في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، أبدى العديد من الرياضيين استياءً شديدًا بسبب نقص الغذاء في مطاعم القرية الأولمبية حسب صحيفة ليكيب الفرنسية.

وأكدت الصحيفة أن بعض الرياضيين تقدموا بشكوى بسبب نقص العديد من الوجبات في المطاعم المخصصة لهم.

وأشار التقرير إلى أن نقص البيض كان مزعجًا بشكل خاص، البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون الجيدة، وهو ضروري لأداء الرياضيين في المنافسات.

وعلى الجانب الإيجابي، تعهد الشريك الرسمي للمطاعم بزيادة كمية البيض وتوفير الأصناف الأخرى المرغوبة.

وأختتم التقرير إلي أن يجب على اللجنة الأولمبية توفير الغذاء لنحو 15 ألف رياضي من 208 دولة مشاركة في مختلف الألعاب.