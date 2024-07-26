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أحمد جودة - القاهرة - نفى إيدرسون حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ما تم تداوله عن وجود أزمة مع زميله ستيفان أورتيجا.

إيدرسون ينفي شائعات أزمته مع أورتيجا

وكانت تقارير قد أوضحت أن إيدرسون شعر بعدم الرضا بسبب الإشادة بزميله أورتيجا بعد مشاركته كبديل في مباراة مانشستر سيتي المصيرية ضد توتنهام، وهو ما جعله يفكر في الرحيل.

وكتب إيدرسون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "أود توضيح أن الأخبار التي تم نشرتها أمس التي تشير إلى عدم رضائي تجاه زميل لي، هو أمر كاذب تمامًا".

وتابع: "كان اليوم المذكور بلا شك أحد أصعب أيام مسيرتي المهنية، عندما أصبت بكسر منعني من اللعب في الفترة الأخيرة من الموسم وبالتالي تمثيل منتخب بلادي في كوبا أمريكا".

وأضاف: "في وقت الإصابة، كان تفكيري فقط هو الاستمرار في المباراة والدفاع عن مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب، لكن عاطفة المباراة كانت أكبر من الواقع".

وأتم: "لم يكن لدي أي طريقة للاستمرار كما أريد بسبب الضرر الذي عانيت منه، مما أعاق مجال رؤيتي تمامًا، أظل مركزًا على الاستعداد للموسم".