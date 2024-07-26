نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف مصطفى شلبي يمنح الزمالك الأفضلية أمام بيراميدز في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهت أحداث الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام نظيره بيراميدز، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 10 من أحداث الشوط الأول للمباراة، إلغاء هدف لصالح فريق بيراميدز، بعد الرجوع إلى تقنية الفار، بداعي التسلل.

فيما نجح مصطفى شلبي في إحراز هدف التقدم لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد مراوغة رائعة وتمريرة من عبدالله السعيد.

تشكيل الزمالك في اللقاء

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من:

عمر عبد العزيز وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وجمال موتيابا وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز في اللقاء

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكا

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - مروان حمدي - دودو الجباس.

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