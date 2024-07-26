نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رسالة جماهير الزمالك في مباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير نادي الزمالك الموجودة حاليًا في ستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الأبيض أمام بيراميدز، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



ورفعت جماهير القلعة البيضاء لافتة خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، تحمل عبارة: "رمز الفارس دائما الانتماء.. علمنا العالم معنى الوفاء".



وظلت جماهير الزمالك في حالة صمت أول عشر دقائق في المباراة، قبل هدف بيراميدز الملغي ثم عادت للتشجيع من جديد".



وكانت أحداث الشوط الأول لكرة من اللقاء قد انتهت بتقدم الفارس الأبيض، بهدف نظيف دون رد، عن طريق اللاعب مصطفى شلبي.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز



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