نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع يوفنتوس الإيطالي علي أعتاب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض التقارير الإنجليزية عن اقتراب بورنموث في حسم صفقة انتقال المدافع الإسباني دين هويسن خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

بورنموث الإنجليزي يقترب من ضم دين هويسن

وكشفت أن المدافع الإسباني منح بورنموث الضوء الأخضر للتفاوض مع ناديه، تمهيدًا للانتقال إلي صفوف الفريق مع بداية الموسم الجديد.

وأضافت أن الاتفاق تم بين الناديين علي أنتقال دين هويسن إلي الفريق الإنجليزي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بمقابل 15 مليون يورو، بالإضافة إلي 3 مليون يورو إمتيازات.

وأفادت أن اليوفي يرغب في وضع بند يسمح له في الحصول علي نسبة من عائد بيع هويسن في المستقبل.

وانتقل المدافع الشاب البالغ من العمر 19 عام إلي صفوف اليوفي عام 2021 بمقابل 3 مليون يورو قادمًا مالاجا الإسباني.