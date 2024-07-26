الفشل يُحاوط مفاوضات الاتحاد السعودي مع صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - يحاوط الفشل مفاوضات نادي الاتحاد السعودي مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات حارس مرماه إيدرسون.



ودخل نادي الاتحاد السعودي في مفاوضات من أجل التعاقد مع إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي من أجل دعم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك بعد رحيل مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد السعودي السابق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن المحادثات بين ‎مانشستر سيتي والاتحاد السعودي لا تزال تواجه صعوبة بالغة حيث لا يزال الطلب واضحًا من جانب النادي الإنجليزي الذي يرغب في الحصول على 50/60 مليون يورو كأقل تقدير.

وأكدت صحيفة ” اليوم السعودية ” أن نادي اتحاد جدة قد أغلق ملف التعاقد مع الحارس البرازيلي إيدرسون وذلك بسبب المغالاة المالية من جانب مانشستر سيتي.