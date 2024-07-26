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وسام أبو علي يقترب من صدارة هدافي الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - سجل وسام أبو علي هدف التقدم للنادي أمام المصري وذلك ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

ورفع وسام أبو علي رصيده للهدف 12 ليتساوى مع حسام أشرف لاعب بلدية المحلة في المركز الثاني.

ويقترب الفلسطيني من الصدراة حال تسجيل هدفين وملاحقة رقم فيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

هدافو الدوري المصري

1. فيستون ماييلي - 14 هدفا
2.حسام أشرف - 12 هدفا
3.وسام أبو علي - 12هدفا
4.مابولولو - 11 هدفا
5.ياو أنور - 11 هدفا
6.صديق أوجولا - 11 هدفا
7.حسام حسن - 10 أهداف
8.مصطفى زيكو - 10 أهداف
9.أحمد سيد زيزو - 9 أهداف
10.محمد سالم - 9 أهداف

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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