نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب عبد الله السعيد عن مواجهة الزمالك القادمة ضد المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب في إطار مسابقة دوري نايل للمحترفين، والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

غياب عبد الله السعيد عن مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب

سيغيب عبد الله السعيد عن المباراة المقبلة لنادي الزمالك أمام المقاولون العرب في مسابقة دوري NILE، وذلك بسبب تراكم البطاقات.

حصل السعيد على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مما يؤدي إلى غيابه عن اللقاء القادم.