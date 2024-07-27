تعرف على أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

عمر جابر أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبيراميدز

وتسلم عمر جابر، الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة.