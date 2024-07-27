نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الدرع يقترب من الجزيرة".. 12 نقطة تفصل الأهلي عن التتويج بلقب الدوري رسميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاقتراب من حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بعد الفوز على نظيره المصري البورسعيدي 1-0 ضمن مؤجلات الجولة 18.

فوز الأهلي رفع رصيده إلى 69 نقطة ليعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري متفوقًا بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة على حساب بيراميدز الذي تعادل مع نظيره الزمالك بهدف لمثله.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري؟

ويحتاج الأهلي 12 نقطة من مبارياته المتبقية لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، حيث سيصل رصيده وقتها لـ81 نقطة وهو أقصى رصيد يمكن لمنافسه بيراميدز الوصول إليه ولكن يتفوق المارد الأحمر بالمواجهات المباشرة.

ويتبقى لفريق الأهلي 7 مباريات في بطولة الدوري المصري ستكون بالترتيب ضد كلًا من: سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، والمقاولون العرب، وسموحة، وزد، وإنبي، ومودرن فيوتشر.

بينما مباريات بيراميدز المتبقية ستكون بالترتيب ضد فاركو، وزد، والداخلية، وطلائع الجيش.

وفي حالة استمرار انتصارات الأهلي وبيراميدز، يمكن للمارد الأحمر حسم لقب الدوري بشكل رسمي في مباراته ضد سموحة المقرر لها يوم 8 أغسطس المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن تعثر بيراميدز في أي مباراة قادمة مع استمرار انتصارات الأهلي سوف يؤدي لحسم المارد الأحمر اللقب قبل مباراة سموحة حال استمراره في تحقيق الانتصارات.