نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمر وحيد يعطل تعاقد مانشستر يونايتد مع مزراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي مانشستر يونايتد، في التعاقد مع المغربي نصير مرزاوي لاعب بايرن ميونخ وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

مانشستر يونايتد يريد مزراوي

وحسب الصحفي الرياضي فابريزيو رومانو فأن نادي مانشستر يونايتد قد أجرى محادثات مع وكيلة الأعمال رافاييلا بيمينتا بشأن ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي ثنائي بايرن ميونخ.

وأضاف: “مزراوي يرحب بخطوة الانتقال إلى مانشستر يونايتد، لكن ذلك يعتمد على مستقبل وان بيساكا”.

وتابع رومانو: “وسطاء يقترحون صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وهي دامفريزمقابل وان بيساكا”.