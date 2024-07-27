نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يكشف سبب استبعاد عواد من لقاء بيراميدز.. وينتقد نظام الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة، لأن المنافس يمتلك لاعبين مميزين، وأفضل قائمة في المسابقة من وجهة نظري.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" كنا نعلم أن المباراة صعبة، ولعبنا على غلق المساحات أمام المنافس، ومحاولة استغلال المساحات بعد قطع الكرة، وفعلنا ذلك في أكثر من مرة وكنا قادرين على تسجيل الهدف الثاني".



وتابع جوميز قائلًا:" في الشوط الثاني الأمور كانت أصعب بسبب نزول أكثر من لاعب هجومي في صفوف بيراميدز، ونحن غير سعداء بالنتائج بشكل عام ولكن علينا استغلال اللاعبين الشباب والاعتماد عليهم من أجل تجهيزهم للمستقبل".



وأضاف المدير الفني:" علينا استخدام مجموعة اللاعبين المتواجدين معنا، وعلينا استخدام أفضل العناصر، وبيراميدز فريق قوي وكنا أفضل في بعض الأحيان، لكننا لم نفز في النهاية".



وقال جوميز:" محمد عواد كان خارج خطة مباراة اليوم لأسباب مختلفة، كما أن محمد صبحي تعرض للإصابة ولذلك اعتمدنا على محمود الشناوي وعمر عبد العزيز حارسي الشباب في القائمة".



وتابع:" نمتلك حراس مرمى جيدين، مثل محمود الشناوي، وكان في البداية متوترًا بعض الشيء ولكن بعد ذلك قدم مستوى جيد في اللقاء".

وأضاف المدير الفني قائلًا:" لن أعتمد على اللاعبين الشباب فقط خلال الفترة المقبلة، ومن المفترض أن يحصل اللاعب على راحة لمدة شهر بجانب شهر ونصف فترة إعداد ولكن ما يحدث الآن أن أمامي أقل من شهر كي أمنح اللاعبين راحة وأقوم بعمل فترة إعداد وهذا غير موجود في أي دراسة تدريبية خضعت لها".



وقال جوميز:" أحمد فتوح اليوم لعب في مركزه كظهير أيسر وعندما خرج أحمد مجدي تم الاعتماد على فتوح في مركز المدافع، لأننا لم نكن فائزين، وكان قادرًا على الخروج بالكرة بشكل جيد".



وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 49 نقطة.