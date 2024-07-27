بسبب المنشطات.. الوكالة الدولية تستبعد العراقي سجاد غانم من أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات في دورة الألعاب الأولمبية، باستبعاد العراقي سجاد غانم، بطل الجودو العراقي، وذلك بسبب مخالفته قوانين المنشطات، من منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

الوكالة الدولية تستبعد العراقي سجاد غانم من أولمبياد باريس

وأصدرت الوكالة المستقلة بيان، يؤكد من خلاله أن العينة التي تخص مصارع الجودو العراقي، أثبتت وجود مادة محظورة رياضيًا من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات مما يجعله خارج المنافسات.

وأضافت الوكالة: "العينة جرى الحصول عليها تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء الماضي، وجرى إبلاغ «وادا» ليتقرر إيقافه مؤقتًا حتى التحقيق معه".

وأوضحت الوكالة: "اللاعب العراقي لن يتمكن من التدريب أو المشاركة في الأولمبياد حتى يخضع للتحقيق في الفترة المقبلة لسؤاله حول تناوله مادة محظورة".

واختتمت الوكالة: "اللاعب العراقي يحق له الطعن على القرار الصادر، للمحكمة الرياضية الدولية أو المطالبة بالحصول على عينة جديدة منهم".

