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أحمد عبد الحليم: عبد الله السعيد "ظاهرة" وأتمنى استمراره لسنوات

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان يحتاج لعبد الله السعيد منذ سنوات، مشددا على أنه لاعب ظاهرة داخل الملعب.

أحمد عبد الحليم: عبد الله السعيد "ظاهرة" وأتمنى استمراره لسنوات

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالله السعيد لاعب أسطورة وتواجده في وسط ملعب الزمالك يمنح الفريق ثقل داخل الملعب، ومصطفى شلبي سجل هدف رائع وكان من نجوم المباراة".


واختتم: "أتمنى أن يستمر عبد الله السعيد داخل الملاعب خلال السنوات المقبلة فهو لاعب تحب أن تشاهد الكرة في قدمه".
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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