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أحمد جودة - القاهرة - ماكرون يفتتح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

انطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس اليوم الجمعة بتصور خيالي لعدم سير عملية وصول الشعلة الأولمبية لمقر الحفل قبل العرض المبهر على نهر السين.

وظهر نجم كرة القدم الفرنسي الشهير زين الدين زيدان وهو يركض عبر باريس في مقطع فيديو مسجل مسبقًا ليصل بالشعلة إلى مترو الأنفاق الذي تعطل، ليسلمها إلى أطفال صغار يركبون قاربًا عبر نهر السين.

انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح أولمبياد باريس 2024 يوم الجمعة خلال حفل افتتاح غمرته الأمطار في العاصمة الفرنسية.

وقال ماكرون الجملة البروتوكولية تحت الأمطار أمام برج إيفل "أعلن افتتاح دورة الألعاب الثالثة والثلاثين للألعاب الحديثة".

وسيتنافس أكثر من 10500 رياضي في الألعاب الأولمبية بعد مرور مئة عام على آخر مرة نظمت فيها باريس الدورة الصيفية.

أول ميدالية ذهبية



وانطلقت المنافسات يوم الأربعاء الماضي وستمنح أول ميدالية ذهبية من أصل 329 اليوم السبت، وسيقام حفل الختام في 11 أغسطس.

وهذه المرة الأولى التي يقام فيها حفل افتتاح الأولمبياد خارج استاد مما يزيد من الصداع لعملية أمنية واسعة النطاق بعد ساعات فقط من هجوم تخريبي على شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد مما تسبب في فوضى بالسفر في جميع أنحاء فرنسا.

وفي حين جذب الحفل نحو 300 ألف متفرج اصطفوا على ضفاف نهر السين للاحتفال بالثقافة والأزياء والتاريخ الفرنسي بحفاوة بالغة، شوهد مئات الأشخاص يغادرون مبكرا مع هطول الأمطار.

أسطول زوارق

يتضمن الحفل أسطولًا من الزوارق تحمل ما يقرب من سبعة آلاف رياضي في النهر بالقرب من بعض المعالم الأكثر شهرة في باريس. ارتفع عمود ضخم من الدخان بالألوان الأزرق والأبيض والأحمر أعلى جسر فوق النهر مع بدء انطلاق الحفل. قالت أليز بوكراس (17 عامًا): "نحن متحمسون للغاية، إن ذلك يحدث مرة واحدة في العمر".

وقال مانو البالغ من العمر تسع سنوات، والذي يستعد لمشاهدة الحفل مع والدته: "إنها فرصة رائعة أن أكون هنا".

كانت الأمطار تهطل بشكل متقطع في وقت سابق اليوم في باريس، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة لدرجة أن أحدهم وصف الأمر "بالكارثة" بالنسبة للحفل الذي يقام في الهواء الطلق. قالت فلافيا ميرلوزي، طالبة الزراعة: "الأمطار لن تمنعني من تشجيع الألعاب الأولمبية، فالرياضة هي كل شيء بالنسبة لي وسأفعل كل شيء من أجل مشاهدة هذا".