نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية تتفوق على اتحاد جدة بهدف نظيف وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق اتحاد جدة، بهدف دون رد، في المباراة الودية القوية التي جمعت بينهما منذ قليل، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

أحداث مباراة اتحاد جدة ضد إشبيلية

بدأت مباراة الاتحاد السعودي مع نظيره فريق إشبيلية؛ بسجال كبير على الكرة، مع وجود نسبة استحواذ كبيرة للفريق الإسباني.

وأهدر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة، ركلة جزاء بغرابة شديدة في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

ثم تمكن اللاعب لوكاس أوكامبوس، نجم فريق إشبيلية الإسباني، في الدقيقة 42 من الشوط الأول، من تسجيل هدف أول في شباك اتحاد جدة، عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق اتحاد جدة، السيطرة على الكرة، وخلق فرص عديدة على مرمى إشبيلية، لتسجيل هدف التعادل؛ ولكن دون جدوى.

