نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يفوز على ريال بيتيس بهدف نظيف وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فوزا هاما على نظيره ريال بيتيس الإسباني بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم بستاد هاينز فيلد وديا ضمن معسكرهم التحضيري للموسم الجديد.

ملخص مباراة ليفربول وريال بيتيس

وبدأت أحداث مباراة ليفربول وريال بيتيس برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان ليفربول الأقرب للتسجيل حتى سجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول في الدقيقة 34 صنعه له محمد صلاح وانتهى الشوط الأول 1/0 ثم بدأ الشوط الثاني من المباراة وحاول ريال بيتيس التعادل ولكنه لم ينجح وانتهت المباراة 1/0 لصالح الريدز.