نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب محمد الشامي عن مباراة سموحة والمصري بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل الموافق الأول من أغسطس القادم على ستاد الجيش ببرج العرب.

غياب محمد الشامي عن مباراة سموحة والمصري بالدوري

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة اليوم أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.



يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

هذا ومن المقرر أن يتوجه الفريق بكامل عناصره وكذا الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر عقب المران للاسماعيلية لأداء واجب العزاء في والد باهر المحمدي لاعب الفريق والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.