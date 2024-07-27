نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر لكرة الطائرة أمام بولندا في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر المنتخب المصري لكرة الطائرة مواجهة قوية أمام بولندا وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ونجح المنتخب المصري لكرة الطائرة في المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعدما نجح في تصدر ترتيب التصنيف القاري. ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجانب منتخبات بولندا والبرازيل بالإضافة إلى منتخب إيطاليا. موعد مباراة منتخب مصر وبولندا في دورة الألعاب الأولمبية تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبولندا في دورة الألعاب الأولمبية تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لدورة الألعاب الاولمبية باريس 2024.