نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان في أولمبياد 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المنتخب المصري الأولمبي، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، وخوض مباراته القادمة، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

وتنقل مواجهة مباريات أولمبياد 2024 عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وأوزبكستان على شاشتها.

معلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان

وتذاع مباراة مصر ضد أوزبكستان، في أولمبياد باريس 2024، بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي، يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD.

ووقع اختيار الفراعنة ضمن المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب كلا من إسبانيا، أوزبكستان، ومنتخب الدومينكان.

تنطلق مباراة مصر القادمة، بعد التعادل السلبي أمام الدومينيكان بمواجهة نظيره أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024، حيث تقام اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، ويحتضن اللقاء ملعب لا بوجوار.

وتنطلق صافرة حكم بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.