موعد مباراة الأرجنتين والعراق في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة العراق والأرجنتين في بطولة أولمبياد باريس 2024.



موعد مباراة العراق والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024



من المقرر أن تقام مباراة العراق والأرجنتين يوم السبت 27 يوليو 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.



يشارك منتخب العراق في المجموعة الثانية بجانب كلا من الأرجنتين وأوكرانيا والمغرب.



يحتل منتخبي المغرب والعراق المركزين الأول والثاني على الترتيب بينما جاء منتخبي أوكرانيا والأرجنتين في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.



يطمح منتخب العراق في تحقيق فوزه الثاني على التوالي من أجل حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي قبل مباراة المغرب في الجولة الأخيرة.



بينما تخوض الأرجنتين ورقتها الأخيرة من أجل المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية.



ومن المتوقع أن يشهد تشكيل العراق الظهور الأساسي الأول للنجم الواعد علي جاسم المنتقل حديثًا إلى صفوف كومو الإيطالي بعدما شارك كبديل في مباراة أوكرانيا وحسم المباراة بهدفه الرائع والفوز لمصلحة منتخب بلاده قبل نحو ربع ساعة من نهاية اللقاء.