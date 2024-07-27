نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر لكرة اليد أمام المجر في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره المجر ظهر اليوم السبت 27 يوليو 2024 على ملعب "ساوث باريس أرينا"، ضمن منافسات الجولة التمهيدية بأولمبياد باريس.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية برفقة منتخبات الأرجنتين، المجر، النرويج، فرنسا، الدنمارك.

موعد مباراة مصر ضد المجر في أولمبياد باريس

تنطلق صافرة البداية لمباراة مصر ضد المجر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت الامارت، التاسعة صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المجر في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب المجر، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.