نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة اليد يفتتح منافسات أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقص منتخب مصر لكرة اليد، شريط أولى المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، للبعثة المصرية، بمواجهة المجر في تمام الساعة 12 ظهرا.

ويقع منتخب مصر لكرة اليد ضمن مجموعة من العيار الثقيل، تضم كل من الدنمارك وفرنسا والأرجنتين والمجر والنرويج.

ويأمل منتخب الفراعنة لتحقيق إنجاز في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويعد منتخب اليد أقوى منتخب للعبة جماعية، الذي مرشح بقوة لتحقيق إنجاز في باريس.

وتضم قائمة منتخب اليد كل من:

كريم هنداوى - محمد على - ابراهيم المصرى - عبد الرحمن فيصل - محمد طارق - يحيى خالد-يحيى الدرع - سيف الدرع - مهاب سعيد - أحمد هشام دودو- أحمد عادل - على زين- محمد سند- عمر بكار.

فيما في قائمة الاحتياط كلا من: محمد عصام الطيار - خالد وليد - أكرم يسرى.