نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وجمهورية الدومينيكان الأولمبي في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب إسبانيا الأولمبي نظيره جمهورية الدومينيكان عصر اليوم السبت 27-7-2024 على ملعب "بوردو الجديد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

ويحتل الماتدور صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخب جمهورية الدومينيكان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة إسبانيا ضد جمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إسبانيا ضد جمهورية الدومينيكان اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس

تذاع مباراة إسبانيا ضد جمهورية الدومينيكان اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports xtra 3، بتعليق المعلق محمد المبروكي.