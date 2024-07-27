نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجماهير لمتابعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد أوزبكستان، والتي تُعد من أبرز منافسات دور المجموعات في كرة القدم للرجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

تفاصيل المباراة

التاريخ: اليوم السبت، 27 يوليو 2024

اليوم السبت، 27 يوليو 2024 الوقت: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية الملعب: ملعب "لا بوجوار"

القنوات الناقلة

بي إن سبورتس إتش دي 2

الكاس إتش دي 6

المعلقون

بي إن سبورتس إتش دي 2: محمد علي

محمد علي الكاس إتش دي 6: سمير اليعقوبي

خلفية المباراة

يدخل منتخب مصر الأولمبي المباراة ضد أوزبكستان بهدف تحقيق الفوز الأول في أولمبياد باريس 2024، بعد تعادله السلبي مع جمهورية الدومينيكان في الجولة الأولى.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة بعد فوزه على أوزبكستان، بينما يحتل منتخب مصر وصافة المجموعة، وأوزبكستان في قاع الترتيب.