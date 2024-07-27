نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة نجم الأهلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا محمود صالح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين السابق بالقلعة الحمراء، منذ قليل، وذلك بعد صراع طويل مع المرض خلال الأيام الماضية.

وتعرض محمود صالح لوعكة صحية في الأيام الأخيرة، وكان أسامة حسن لاعب الزمالك السابق قد نشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "كابتن محمود صالح نحم النادي الأهلي ومنتخب مصر يمر بأزمة صحية، أرجو الدعاء من أنضف الشخصيات وأجدع خلق الله".

واستهل محمود صالح مشواره الكروي ضمن ناشئى النادى الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول، واعتزل كرة القدم عام 1992.

وحقق صالح بطولة الدورى مع الاهلى 5 مرات، ولقب كأس مصر مع المارد الاحمر 6 مرات، وتوج برفقة الأهلي بخمس بطولات، بطولة أبطال الدورى مرتين، وكأس الكؤوس الافريقية 3 مرات.